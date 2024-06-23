نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل سيراميكا كيلوباترا لمواجهة المصري بالدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة ال 27 الدوري العام.
تشكيل سيراميكا كيلوباترا لمواجهة المصري بالدوري
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - محمد سامي - محمد فايز - نور علاء - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.
ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع المباريات للدوري المصري.