نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل سيراميكا كيلوباترا لمواجهة المصري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة ال 27 الدوري العام. تشكيل سيراميكا كيلوباترا لمواجهة المصري بالدوري وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي. خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج. خط الهجوم: چون ايبوكا. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - محمد سامي - محمد فايز - نور علاء - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان. ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع المباريات للدوري المصري.