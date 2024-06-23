نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اصابة محمد فوزي حارس الاسماعيلي في مباراة فيوتشر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاسماعيلي عن تفاصيل أصابه محمد فوزي حارس مرمى الفريق بعد خروجه مصابا من مباراه مودرن فيوتشر التي اقيمت اليوم.

تفاصيل اصابة محمد فوزي حارس الاسماعيلي

وانتهت المواجهة التي جمعت بين فريق مودرن فيوتشر ضد الاسماعيلي بفوز الثاني على الأول بهدف مقابل لاشيء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الدكتور هشام أن فوزي يعاني من شد في العضله الضامه على ان يخضع الحارس للاختبار خلال 24 ساعه لتحديد مدى جاهزيته لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهه المصري البورسعيدي المقرر اقامتها يوم 27 يونيو الجاري على ملعب برج العرب ضمن منافسات مسابقه الدوري بدايه من الغد دون راحل.

وقرر الجهاز الفني للدراويش بقياده الكابتن ايهاب جلال حوض الفريق مرانو غدا في 6:00 مساء استعدادا لمواجهه المصري.