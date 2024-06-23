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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي ميلان الإيطالي، إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم القادم.

نجم توتنهام يوافق على الانتقال إلى ميلان

وأعلن الروسونيري منذ عدة أسابيع، تعيين البرتغالي فونسيكا مديرًا فنيًا للفريق اللومباردي خلفًا لستيفانو بيولي الذي رحيل عن ميلان بسبب سوء النتائج في الموسم الماضي.

ويعمل ميلان على التعاقد مع البرازيلي إيميرسون رويال، الظهير الأيمن لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي.

وقال رويال عن اهتمام ميلان بضمه:" أعلم بأن ميلان في محادثات مع توتنهام من أجلي، لقد طلبوا معلومات عني".

وأضاف:" بالنسبة لي فهذا أمر يسعدني لأنه لعب العديد من البرازيلين في ميلان.. دعونا ننتظر ونرى ما سيحدق".

وأتم:" ميلان نادي مهم ويمتلك قميص ثقيل، معرفة أن مثل هذا النادي مهتم بي فهذا أمر يسعدني كثيرًا".