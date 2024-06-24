نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلبة: أؤيد قرارات مجلس الزمالك في بيانه الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق أن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز قرار صائب وفي مصلحة القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات حمادة طلبة

وقال حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: أؤيد قرارات مجلس الزمالك في بيانه الأخير بعدم خوض مباراة الأهلي بعد غد الثلاثاء بسبب التعنت من جانب اتحاد الكرة في إقامة المباريات المؤجلة من الدور الأول حتى الآن.

وتابع: من وجهة نظري أن ما يحدث في الساحة الرياضية المصرية خارج إطار كرة القدم.