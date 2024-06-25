عاجل.. كواليس جلسة أشرف صبحي مع حسين لبيب وأحمد دياب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، كواليس الجلسة التي جمعت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، خلال الساعات الماضية.

كواليس جلسة أشرف صبحي مع لبيب ودياب

وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري: "خلال الجلسة التأقيمت أمس الإثنين، الوزير أكد لدياب ولبيب أنه على علم بوجود مشكلة فنية منذ وقت إصدار نادي الزمالك لبيان عقب مباراة المصري بالدوري، وأنه لم يتدخل لأنها أمور فنية متعلقة بمجلس الزمالك وبالتنسيق مع الرابطة، وبالتالي كل هذه الأمور بعيدة عن تدخل الدولة ووزير الشباب والرياضة".

وأضاف: "الوزير أيضا قال خلال الجلسة أن الدولة لن تسمح أن يكون هناك مشهد مؤسف لأحد الفريقين لن يحضر إلى المباراة، وأن تكون هذه هي الصورة التي تتصدر كل الشاشات في العالم عن مصر والرياضة المصري، يفرق معي أن لا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: "الوزير أيضا خلال الجلسة تحدث عن اللوائح والتطبيق الصارم لكل اللوائح المنظمة للمسابقة الخاصة برابطة الأندية أو اتحاد الكرة مثل لائحة الحكام والمسابقات".

وأردف: "الوزير أيضا تحدث عن أن الأمور اللائحية والقانونية لو بها عوار في التطبيق أو تغول، الوزارة ستقوم بالتدخل لحل الأمور الإدارية أو القانونية، لكن إذا كان الحديث عن متطلبات خاصة بالتحكيم أو التنظيم والفنيات هذا دور رابطة الأندية والتي دعمتها الوزارة بشكل جيد في الفترة الماضية لإدارة الدوري الممتاز بشكل كامل".

وأكد الشاذلي: "الوزير قال في الجلسة إن مجلس الزمالك المحترم المنتخب من الجمعية العمومية هو المنوط باتخاذ القرار بلعب المباراة من عدمها، لكن لا بد أن يكون هناك خطاب رسمي من الزمالك للرابطة بقرار رسمي والرابطة تقوم بإصدار خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنظيم المباراة وبيان للإعلام بقرار يُحدد هل هناك مباراة أم لا، لأن هذا هو ما يهم الدولة ووزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بالأزمة".

وأكمل: "إذا تطلب الأمر تدخل الوزارة في تعديل لوائح أو تنقيحها، الوزارة ستتدخل وتساعد المؤسسات الرياضية، لكنها لا تدخل مطلقا في الجوانب الفنية، وقرار لعب المباراة من عدمه يخص نادي الزمالك وليس للدولة أن تضغط على نادي الزمالك للعب المباراة".

وأشار الشاذلي إلى أن الوزير خلال الجلسة أكد على أن الدولة تقوم بإعادة تطوير شامل لمنظومة الكرة المصرية والأمر بدأ بتطوير وثقل مدربين المنتخبات الوطنية وهم 22 مدرب سيكونوا على أعلى مستوى من العالمية خلال عام، وذلك بالتعاون مع جامعة مانشستر والجامعة البريطانية في مصر، هذا إلى جانب مشروع خاص يتعلق بتطوير وثقل وإعادة تأهيل كامل لمنظومة التحكيم المصري وفقا للعالمية.

