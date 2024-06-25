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أحمد جودة - القاهرة - طالب مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، باتخاذ الحذر وعدم الانخراط في نشوة الانتصار، بعدما حقق فريقه العلامة الكاملة بتحقيق فوزه الثالث تواليًا بدور المجموعات في "يورو 2024".

وبعد الفوز الليلة الماضية على ألبانيا بهدف دون رد، أضافت إسبانيا 3 نقاط أخرى لرصيدها، لتتصدر مجموعتها الثانية بـ9 نقاط بعدما كانت قد ضمنت مسبقًا بعد انتصارها على كل من كرواتيا (3-0) وإيطاليا (1-0)، التأهل حسابيًا لثمن النهائي البطولة المقامة في ألمانيا.



وفي مؤتمر صحافي عقب انتهاء المباراة، قال دي لا فوينتي: "هل نحن مرشحون للفوز؟ التفكير هكذا لا يؤدي إلى أي شيء.. نحن نثمن تقدير الجماهير للعمل الذي نقوم به، لكن هذا لا يضمن أي شيء".

مدرب إسبانيا يُحذر فريقه من "نشوة العلامة الكاملة"

وأضاف: "علينا أن نُبقي أقدامنا على الأرض، نحن نعلم أن كل مباراة صعبة للغاية، والآن نحن بصدد الدخول في مرحلة المنافسة بين أفضل 16 فريقًا، سواء كان الفريق مرشح للقب أم لا، لن أعطي هذا الأمر أهمية".

وقال: "أطالب باتخاذ الحذر، نحن نعلم بالفعل كيف نبالغ في ردة فعلنا في إسبانيا، قد تجد نفسك على القمة يومًا ما، وفي اليوم التالي تصبح بلا قيمة، أطالب بالحذر والتقدير لمجموعة من اللاعبين يقوموا بعملهم بشكل جيد جدًا وبحماس شديد".