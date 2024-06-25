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أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد يستهدف صفقة من العيار الثقيل في الفترة المقبلة.

قالت الصحيفة إن "الملكي" لم يتوقف عن إزعاج باريس سان جيرمان، بعدما وضع صفقة تعد أساسية بالنسبة إلى الأخير ضمن حساباته.

ريال مدريد يخطط لخطف صفقة جديدة من سان جيرمان



وأوضحت "بعدما خطف ريال مدريد النجم كيليان مبابي مجانًا، أصبح لديه طموحات كبيرة في التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا قادمًا من نابولي الإيطالي".



وأضافت "اللاعب الجورجي من أبرز أهداف النادي الباريسي لتدعيم صفوفه، ولتعويض رحيل الهداف التاريخي للفريق مبابي".



وتابعت "قد يبدو من الصعب أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى "الميرنغي" خاصة مع قدوم مبابي وإندريك، ولكن رغم ذلك في حال كان هناك تجاوب من جانب النادي الإيطالي بشأن بيع نجمه الأول قد ينقض رئيس الريال فلورنتينو بيريز على الصفقة ويقتنص اللاعب من باريس سان جيرمان".

