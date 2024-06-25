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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن تعقد المفاوضات بين مانشستر يونايتد والمدرب إريك تين هاج لتجديد عقد الفريق.

قالت الصحيفة إنه في الوقت الذي استقرت فيه إدارة النادي الإنجليزي على استمرار المدرب الهولندي في منصبه خلال الموسم المقبل، ولكن تبدو المفاوضات بين الطرفين حول تمديد العقد معقدة.

وأوضحت "من غير الواضح حتى الآن ما يمكن أن يتوصل إليه النادي مع إريك تن هاغ، رغم الاستقرار على استمراره، والأنباء التي أشارت إلى أنه سيتم تمديد عقده لموسمين إضافيين".

مفاجأة بشأن مفاوضات مانشستر يونايتد وتين هاج

وأضافت "أصيب المدرب البالغ من العمر 54 عامًا بالصدمة عندما زاره مسؤولو النادي أثناء إجازته في إيبيزا، وتفاجأ أكثر عندما اعترف مسؤولو النادي بأنهم أجروا مقابلة مع توماس توخيل بشأن وظيفته".

وتابعت "من غير المرجح أن تتم إضافة المزيد من الإضافات إلى الجهاز الفني حتى يتم توقيع عقد جديد، إذ يتم الجهاز بالفعل ستيف مكلارين وميتشل فان دير جاج ضمن طاقم عمله، بالإضافة إلى دارين فليتشر، الذي كان المدير الفني حتى تعيين جيم راتكليف لجيسون ويلكوكس في المنصب نفسه مع مانشستر يونايتد".

وواصلت "من المتوقع أن يكون لمدرب أياكس السابق دور أقل في عمليات النقل مع بدء حقبة جديدة تحت قيادة السير جيم راتكليف".

