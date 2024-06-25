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أحمد جودة - القاهرة - حصل الكولومبي ​جايمس رودريغيز​ على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده امام ​منتخب باراغواي​ في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة ​كوبا اميركا 2024​ المقامة حاليًا على الأراضي الأميركية والتي انتهت بنتيجة 2-1.



وتألق رودريغيز البالغ 32 عاما طيلة الـ 90 دقيقة في عملية تدوير الكرة مع زملائه في خط الوسط وتقديم التمريرات الحاسمة والمفتاحية حيث صنع هدفي الفوز لكولومبيا قبل ان يخرج في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

رودريجيز أفضل لاعب في مباراة كولومبيا وباراجواي

وعبر روديغيز بعد المباراة عن سعادته بالبداية الجيدة لفريقه امام خصم قوي مثل باراغواي معتبرا إنه كان بامكانهم تقديم اداء افضل في الشوط الثاني لكنهم حققوا الاهم وهو الفوز.

ويلعب رودريغيز حاليا في نادي ​ساو باولو​ البرازيلي منذ العام الماضي بعد انتهاء عقده مع نادي ​اولمبياكوس اليوناني​ الذي مثله في 20 مباراة بعد مغادرته نادي ​الريان القطري​.