إنجلترا أمام مفترق سلوفينيا.. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى ​منتخب انجلترا​ للفوز على نظيره المنتخب السلوفيني لإنهاء الدور الأول في المركز الأول من المجموعة الثالثة في منافسات مسابقة "​يورو 2024​". ولكن الاسوأ يمكن ان يحصل إذا لم تهزم انكلترا سلوفينيا، لان تأهلها سيضعها في طريق بالغ الصعوبة.



الاداء والنتيجة امام الدنمارك زادت الشكوك في قدرة المدرب غاريث ساوثغايت لقيادة انكلترا لتصدر المجموعة الثالثة، وفي حال عدم الفوز، فهذا يعني مواجهة المانيا في الدور المقبل كون اصحاب الارض تصدروا مجموعتهم.

وفي حال تخطت انكلترا نظيرتها المانيا في الدور الثاني، فستواجه اسبانيا في ربع النهائي أو احد المنتخبات التي حلت في المركز الثالث. وفي حال تخطت الماتادور، سينتظرها البرتغال أو هولندا في نصف النهائي، وفي النهائي ستكون فرنسا أو بلجيكا بالانتظار.

ولكن ماذا لو احتلت انجلترا المركز الثالث؟

إذا خسرت انكلترا امام سلوفينيا وفازت الدنمارك على صربيا فستنهي انكلترا الدور الأول في المركز الثالث. وفي هذه الحالة ستواجه متصدرة المجموعة السادسة وهي حاليا البرتغال في نهائي مبكر. وفي حال فارق الاهداف ستواجه انكلترا متصدر المجموعة الخامسة وهو اما بلجيكا أو سلوفاكيا أو رومانيا.

وفي ربع النهائي ستواجه فرنسا أو هولندا وفي نصف النهائي ستكون هناك ربما اعادة لنهائي يورو 2020 امام ايطاليا وفي حال تخطيها ستواجه اما اسبانيا أو المانيا.