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أحمد جودة - القاهرة - تلقى المنتخب الكرواتي صفعة قوية في المباراة الختامية من دور المجموعات في بطولة امم اوروبا ​يورو 2024​ امام المنتخب الايطالي بعد ان اهتزت شباكه عند الدقيقة 98 لتضعه في موقف لا يحسد عليه، الا ان امال الكروات في الوصول إلى الدور القادم لازالت قائمة على الرغم من إنه ا تحتاج إلى معجزة من خلال عدد من النتائج.

ماذا تحتاج كرواتيا للتأهل في يورو 2024؟



وتحتاج ​كرواتيا​ إلى ان تجتمع جميع النتائج التي تؤهلها إلى دور القادم كآخر أفضل منتخب صاحب المركز الثالث، حيث يمكن ان يحصل هذا الامر عبر طريقة واحدة هي اجتماع نتائج اربع مباريات على الشكل التالي:

- فوز الدنمارك على صربيا بـ "أي نتيجة"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

- فوز إنجلترا على سلوفينيا "3-0"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

- فوز تركيا على التشيك بـ "أي نتيجة"، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

- فوز البرتغال على جورجيا بـ "أي نتيجة"، ضمن منافسات المجموعة السادسة.