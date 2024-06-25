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أحمد جودة - القاهرة - لعب الإسباني خيسوس نافاس مباراة ألبانيا بالكامل مصابا، بعد تعرضه لتدخل قوي في الدقيقة الأولى من اللقاء، واعترف أنه لم يطلب التغيير لحماية زميله داني كارفاخال من خطر الإيقاف في مباراة ثمن النهائي من كأس أمم أوروبا.

نافاس: تحاملت على نفسي من أجل كارفخال

وفاز المنتخب الإسباني على نظيره الألباني 1-0، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات باليورو المقام حاليا في ألمانيا.

وقال نافاس، في تصريحات صحفية: "تعرضت لكدمة قوية في القدم اليمنى منذ أول دقيقة. لعبت 90 دقيقة على هذا الحال، كان يجب علي الاستمرار، نحن فريق وينبغي بذل كل شيء من أجل الزملاء".

وتابع: "سأجري فحوصات بعد أن لعبت 90 دقيقة مصابا، لأن كارفاخال كان لديه بطاقة صفراء وأردت التحمل طيلة المباراة. هذا هو السر في تحقيق النجاح، بذل كل شيء".

وأصبح نافاس أكبر لاعب إسباني يخوض نهائيات بطولة كبرى وعمره 38 عاما و216 يوما، بأداء بدني مرتفع حيث قطع 10.42 كلم في الجبهة اليمنى بسرعة قصوى بلغت 32.6 كلم في الساعة، خلال لقاء ألبانيا في دور المجموعات من يورو 2024.

وخاض نافاس ثاني كأس أمم أوروبا، بعد مشاركته في التتويج بنسخة 2012 مع الجيل الذهبي لإسبانيا.

وكسر اللاعب الرقم القياسي المسجل باسم أريتز أدوريز (35 عاما و137 يوما) في كأس أمم أوروبا، وأندوني زوبيزاريتا (34 عاما و243 يوما) في المونديال، كما بات أكبر لاعب يرتدي قميص إسبانيا في مباراة بأدوار نهائية من بطولة كبرى.

