نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب بين الهلال والنصر لخطف صفقة الـ 100 مليون إسترليني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ الصراع مبكرا بين الغريمين التقليدين الهلال والنصر، قطبي الكرة السعودية، لخطف العديد من نجوم الكرة العالمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل خطوة استقطاب نجوم أوروبا إلى دوري روشن.

ونجح الهلال في الموسم الماضي من تحقيق الثلاثية المحلية والتتويج بلقب دوري روشن وكأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.

- نجح نيوكاسل يثير حرب داخل السعودية

وأكدت تقارير صحفية، أن موهبة نيوكاسل برونو جيماريش، أحد أهم أولويات التعاقدات داخل قلعتي الهلال والنصر خلال الميركاتو القادم.

وتابعت، الشرط الجزائي في عقد جيماريش مع نيوكاسل والذي يبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني، أصبح الآن غير مفعل بعد انتهاء فترته القانونية، حيث ستحسم الإدارة الإنجليزية مصير اللاعب حال وجود عروض رسمية ضخمة لضمه.

وأختتمت التقارير، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دخل في سباق التعاقد مع الموهبة الشابة بجانب فريقي الهلال والنصر هذا الصيف.

