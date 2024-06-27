نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن رحيل مسئولين في اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق، أن مسؤولي نادي الزمالك حصلوا على وعود برحيل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وبيريرا رئيس لجنة الحكام في الفترة المقبلة.

ورفض الزمالك مواجهة فريق الأهلي في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب وجود بعض المباريات المؤجلة للفريق الأحمر.

تصريحات خالد الغندور

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: “ما علمته أن مجلس إدارة نادي الزمالك تلقى وعود بإقالة عامر حسين وبيريرا ولم تُنفذ وذلك على خلفية عدم مشاركته في مباراة القمة أمام النادي الأهلي”.

وتابع الغندور: "من وجهة نظري أن مانشيت مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير القطبين رغم زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب".