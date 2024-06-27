الرياضة

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن رحيل مسئولين في اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق، أن مسؤولي نادي الزمالك حصلوا على وعود برحيل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وبيريرا رئيس لجنة الحكام في الفترة المقبلة.

ورفض الزمالك مواجهة فريق في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب وجود بعض المباريات المؤجلة للفريق الأحمر.

تصريحات خالد الغندور

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: “ما علمته أن مجلس إدارة نادي الزمالك تلقى وعود بإقالة عامر حسين وبيريرا ولم تُنفذ وذلك على خلفية عدم مشاركته في مباراة القمة أمام النادي الأهلي”.

وتابع الغندور: "من وجهة نظري أن مانشيت مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير القطبين رغم زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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