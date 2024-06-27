الرياضة

طارق يحيى: لو الأهلي في نفس موقف الزمالك كانت ستتم الاستجابة لمطالبه

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق عن أزمة نادي الزمالك والغاء مباراة القمة ووجهة نظره بعد مطالبهم لاتحاد كرة القدم ورابطة الأندية بشأن خوض عدم مباريات الدور الثاني حتى تنتهي الفرق الأخرى من مؤجلاتها.

طارق يحيى: لو الأهلي في نفس موقف الزمالك كانت ستتم الاستجابة لمطالبه

قال يحيى في تصريحاته: "لو الأهلي في نفس موقف الزمالك كانت ستتم الاستجابة لمطالبه وسؤالي الوحيد هو كيف يطالب بالتحقيق مع أحمد الغندور ومساعديه بالمباراة ونراهم يحكمون مباريات باليوم الآخر لسبورتيج والترسانة؟.

وتابع: “كيف حكم المباراة وحكام الفار لم يدركوا ما حدث بلقطة مرور الكرة أو عدمه وتدخل باهر المحمدي قبل شوطها من قبل أحمد سيد زيزو واخرجها كل هذه الاشياء لم تلفت انتباهم؟”.

واختتم حديثه: "الزمالك طالب الاتحاد ورابطة الأندية بالتحقيق مع محمود البنا والغندور وللعلم قام بنفس الأخطاء بمباراة فريق سبورتنج والسويس ولم يحتسب الهدف كذلك بمثل لقطة لقاء الفارس الأبيض والمصري".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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