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أحمد جودة - القاهرة - أكد إيهاب الفولي الناقد الرياضي على ضرورة عدم المزايدة على قيمة قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".

إيهاب الفولي: لا يجب المزايدة على قيمة الأهلي والزمالك

أضاف الفولي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي عبد الناصر زيدان : "رأيت العديد من الأقاويل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة استمرار الزمالك في عدم خوض أي مباريات قادمة حتى لو تسبب الأمر في هبوط الزمالك وفقا للائحة للدرجة الرابعة".

وأوضح: "هذا الكلام غير سليم ويسمى اللعب بعواطف الجماهير دون النظر للعواقب الزمالك نجم النجوم وقيمة كبيرة في الكرة المصرية وتلك الأحاديث تؤثر بدورها على جماهير القلعة البيضاء".

واختتم الفولي حديثه قائلًا: "أتمنى من الفنان هشام إسماعيل التبرع لنادي الزمالك، بدلا من تويتاته التي تتسبب في شحن جماهير الفارس الأبيض".