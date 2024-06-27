نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري البرازيلي.. باهيا يتقاسم الصدارة مع فلامنجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعل صراع المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري البرازيلي مبكراً، بعدما تقاسم باهيا الصدارة مع فلامنغو.

حقق باهيا فوزاً مثيراً 2-1 على ضيفه فاسكو دي غاما في الجولة 12 للمسابقة، التي شهدت خسارة مفاجئة لفلامنغو أمام مضيفه غوفينتود بالنتيجة ذاتها أيضاً.

وعلى ملعب أرينا فونتي نوفا، تقدم باهيا بهدف مبكر حمل توقيع ثاتشيانو في الدقيقة السابعة، لكن باولو هنريكي أدرك التعادل لفاسكو دي غاما في الدقيقة 20.

واضطر فاسكو دي غاما للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ديفيد دا فونسيكا في الدقيقة 60، ليستغل باهيا النقص العددي في صفوف منافسه، ويحرز أوسكار إستوبينان هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد باهيا إلى 24 نقطة، ليتقاسم الصدارة مع فلامنغو، المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما توقف رصيد فاسكو دي غاما عند 10 نقاط في المركز 16.

ومن جانبه، تلقى فلامنغو هزيمة مباغتة، هي الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، عقب خسارته 1-2 أمام مضيفه غوفينتود.

وعلى ملعب ألفريدو جاكوني، بادر فلامنغو بالتسجيل بواسطة بيدرو غيليرمي في الدقيقة 19، لكن سرعان ما أدرك لوكاس باربوسا التعادل لغوفينتود في الدقيقة 26، وبينما حاول لاعبو فلامنغو إحراز الهدف الثاني، سجل مانداكا هدف الفوز القاتل لغوفينتود في الدقيقة 87، ليقوده لتحقيق فوزه الثاني بالبطولة خلال لقاءاته الخمس الأخيرة.

ورفع غوفينتود الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم، رصيده إلى 16 نقطة في المركز 11، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.