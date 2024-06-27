نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق تصفيات الجمهورية لرياضات التنمية الذهنية المؤهلة لبطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد أشرف وزير الشباب والرياضة غدا الجمعة انطلاق تصفيات الجمهورية لرياضات التنمية الذهنية التي ينظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء وتستضيفها جامعة النيل وبحضور الجندي شاكر نائب رئيس الاتحاد وجيهان حنفي ونيفين نبيل عضوتي المجلس ونيفين عبد الخالق ممثلة الجامعة.

وقال محمد مندور رئيس الاتحاد إن البطولة تقام في مسابقات الحساب الذهني والذاكرة ومكعب روبيك ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الذين ينتسبون إلى الأندية والهيئات الرياضية أعضاء الاتحاد لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن البطولة تهدف إلى إثراء المنافسة بين اللاعبين تعزيز مهارات التفكير النقدي، وحلّ المشكلات لدى النشء تنمية قدرات الشباب على التركيز والانتباه وتحفيز مهارات الإبداع، والابتكار، والمعرفة.

وقدم رئيس الاتحاد الشكر إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمساعدته للاتحاد كي يخرج إلى النور وتنتظم مسابقاته وأصبح ينتسب إليه عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد مندور أن الاتحاد تم إشهاره عملا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الابتكار والمعرفة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 لأن فكرة الاتحاد تقوم على تشجيع الشباب والنشء على الاستفادة من أوقات الفراغ وتمرين العقل للاستفادة المثلى من القدرات الذهنية وإنتاج أجيال جديدة واعية لديها القدرة على التفكير المنطقي واتخاذ القرار.