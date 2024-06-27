نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يطلب بقاء نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب هانسي فليك مدرب برشلونة، بقاء أحد نجوم الفريق الكتالوني وعدم الموافقة على رحيله خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

فليك يريد بقاء أراوخو

أفادت تقارير صحفية بأن فليك طلب بقاء المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، حيث سيتم الاعتماد عليه بالموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أنه ديكو المدير الرياضي يريد أيضًا بقاء أراوخو وكذلك خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وأوضحت التقارير أنه لا يوجد استعجال حول اجتماع وكلاء اللاعب الأوروجوياني مع النادي. والطرفان متفقان على أنه لديه عامين في عقده ولا توجد عجلة.

وذكرت المصادر أنه كل شيء قد يتغير إذا جاء عرض بـ 100 مليون يورو، لكن في الوضع الحالي، أراوخو باقٍ وفليك يعتمد عليه.