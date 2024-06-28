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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان بأن اتحاد الكرة سيخطر رئيس لجنة الحكام الحالي، فيتور بيريرا، برحيله يوم الأحد القادم، لعدم تجديد عقده، وذلك في إطار استجابة لمطالب نادي الزمالك.

عبد الناصر زيدان يتوقع رحيل فيتور بيريرا من رئاسة لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري

وأضاف زيدان في برنامج "ملعب الشمس " أن اتحاد الكرة قد قرر عدم تجديد تعاقد البرتغالي فيتور بيريرا، ليغادر منصبه بنهاية عقده الحالي.

أشار عبد الناصر إلى أن هناك تقارير تشير إلى تولي الحكم الدولي السابق جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام كبديل لبيريرا.

أختتم زيدان بالقول إن اتحاد الكرة يسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مطالب الزمالك، بهدف حل الأزمات الحالية المتلاحقة في الكرة المصرية.

