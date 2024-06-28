نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يستهدف صفقة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت التقارير الصحفية خلال الساعات الأخيرة، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع صفقة نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويحاول تشيلسي التعاقد مع نجوم جديدة من أجل تعزيز صفوف فريقه وذلك لبدء موسم جديد وقوي ينافس خلاله على احتلال مكانة مميزة في الدوري الإنجليزي بعدما فشل في ذلك الموسم الماضي حيث خرج من المربع الذهبي.

واحتل تشيلسي الموسم المنصرم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ثلاثة وستون نقطة.

تشيلسي يخطط لضم صفقة ريال مدريد

وبحسب ما قاله الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو فإن نادي تشيلسي الانجليزي يرصد التعاقد مع لاعب ليستر سيتي كيرنان ديبوزبري هال.

وأكدت التقارير الصحفية على أن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع ديبوزبري يأتي بطلب من المدرب الجديد إنزو ماريسكا.

ويحب ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي ما يقدمه صاحب الـ 25 عامًا، ولذلك طلب من إدارة الفريق التعاقد معه لرؤيته مجددا في ستامفورد بريدج.

