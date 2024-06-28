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أحمد جودة - القاهرة -

أكد نجم نادي الزمالك السابق، تامر عبدالحميد، أن النادي لن يخوض مباراته القادمة ضد سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن هناك استفزازات من رابطة الدوري.

تامر عبدالحميد: الزمالك لن يخوض مباراة سيراميكا القادمة وسط استفزازات

وقال عبدالحميد في تصريحات لبرنامج ملعب الشمس إنه تواصل مع المسؤولين في نادي الزمالك، الذين أكدوا قرارهم بعدم خوض المباراة.

وأضاف عبدالحميد أن هناك استفزازات من جانب المسؤولين تجاه نادي الزمالك، خاصة بعد بيان الرابطة الذي وصف فيه موقف النادي بالاعتذار والانسحاب. وأشار إلى أن اللوائح تُطبق بشكل غير عادل، مستشهدًا بموقف عقوبة لاعب من الفريق المنافس بتطبيق عقوبة مخففة.

وأكد أنه إذا استمر نادي الزمالك في الدوري دون تحقيق مطالبه الأربعة، فسيكون ذلك بمثابة شهادة وفاة لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب. واختتم عبدالحميد تصريحاته قائلًا: "محدش يقدر ينزل نادي الزمالك درجة رابعة، المسؤول هو جمهور الزمالك اللي مش هيسكت".

