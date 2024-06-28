نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 28- 6- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة 28-6-2024، 3 مباريات في بطولة الدوري المصري، وذلك في إطار الجولة الثامنة والعشرين من دوري نايل.

وتعد أبرز مواجهات اليوم الجمعة لقاء الأهلي ضد فاركو، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ضد سموحة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سموحة ضد بيراميدز – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي ضد فاركو – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري

تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الجمعة، عبر قنواتها.