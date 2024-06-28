نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 28- 6- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري في جميع البطولات.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-6-2024 في جميع البطولات المحلية والدولية.

مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات

كوبا أمريكا

أمريكا ضد بنما – في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوروجواي ضد بوليفيا – في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدوري المصري

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سموحة ضد بيراميدز – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي ضد فاركو – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب

ألبانيا ضد العراق – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فلسطين ضد البحرين – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الإمارات ضد سوريا – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لبنان ضد الأردن – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.