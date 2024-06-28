نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدافو ريال مدريد في كأس أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يمتلك عدد مميز من اللاعبين نجحوا في أن يثبتوا أنفسهم بجدارة مع منتخب بلادهم في بطولة يورو 2024.

وتلعب بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة 2024 في ألمانيا وتشهد منافسات نارية وصراع بين المنتخبات على من يصمد حتى النهاية.

وفي سياق ذلك فقد ذكرت التقارير الصحفية، أن ريال مدريد هو الفريق الذي يمتلك أكثر عدد من الهدافين في دوري المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

هدافي ريال مدريد في أمم أوروبا

وشملت قائمة هدافي أمم أوروبا على تواجد خماسي ريال مدريد المتمثل في كارفاخال، لوكا مودريتش، بيلينجهام، أردا جولر، كيليان مبابي.

