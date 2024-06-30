نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا بعد أزمته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد شوبير، وجود أزمة بين السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر.

شوبير: كولر غاضب من كهربا

قال شوبير، في برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم"، أنه هناك مشكلة بالفعل بين كولر وكهربا في الوقت الحالي.

وتابع: "كولر تحدث مع الجهاز المعاون له بعد مواجهة فاركو، وقال إذا كهربا كان شارك كبديل هل سيشتكي من إصابة؟".

وأضاف: "سيتم توقيع عقوبة على كهربا حسب اللائحة وتوجد حالة غضب تجاه كهربا وأنا مستغرب موقف اللاعب لأنه أمامه فرصة للمشاركة بعد رحيل أنتوني موديست".

واصل: "كهربا افتعل أزمة، وجماهير الأهلي تسانده دائمًا، لكن الأحوال تتغير والجماهير لا تنظر إلا لمصلحة الفريق".