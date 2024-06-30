نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية تنتظر "عماد النحاس" في ولايته الثانية مع المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الجهاز الفني الجديد للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مهمته الأولى رسميا مع الذئاب بمواجهة إنبي المقبلة في الدوري المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه هي الولاية الثانية لعماد النحاس مع المقاولون بعد الأولى والتي استمرت أكثر من 3 سنوات، خلال الفترة أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2021.

وكان مجلس إدارة أبناء الجبل الأخضر قرر قبول اعتذار الكابتن معتمد جمال عن استكمال المهمة وذلك بعد أن تلقى الفريق هزيمة ثقيلة أمام البنك الأهلي في المباراة الأخيرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان.

وتنتظر النحاس مهمة صعبة مع الفريق حيث يتبقى له 8 مباريات نارية فى الدوري، تفصل أبناء الجبل الأخضر عن الاستمرار فى البطولة ومن بينها مواجهتا قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".

مواعيد المباريات المتبقية للمقاولون

- مواعيد المباريات المتبقية للمقاولون في الدوري كالتالي:

المقاولون وإنبي: 1 يوليو

المقاولون ومودرن فيوتشر: 6 يوليو

المقاولون والمصري: 21 يوليو

المقاولون والزمالك: 29 يوليو

المقاولون وسيراميكا: 1 أغسطس

المقاولون والأهلي: 4 أغسطس

المقاولون والإسماعيلي: 13 أغسطس

المقاولون والجونة: 18 أغسطس.

ويبحث ذئاب الجبل عن العودة للنتائج الإيجابية تحت قيادة النحاس خلال الفترة المقبلة لتفادي الهبوط حيث يحتل الفريق المركز السابع العشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة وذلك بعدما خاض 26 مباراة في المسابقة.

