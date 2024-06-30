نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم 9 من براعم التنس الأرضي في نادي الفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكرم إدارة النشاط الرياضي في نادي محافظة الفيوم الرياضي 9 من براعم التنس الأرضي.

قدم أيمن فزاع، المدير التنفيذي للنادي، التكريم للفائزين في المسابقات التدريبية التي نظمها وأشرف عليها الكابتن سيد مبروك، المدير الفني للعبة التنس الأرضي، للبراعم تحت 8 سنوات داخل النادي، في سباق الـred.

ضمن المراكز الأربعة الأولى: هنا أحمد إلهامي، وعمر أحمد عبد العاطي، وسليم إسلام سيد المليجي، وإيمي محمد حمد. وشارك في البطولة عدد آخر من البراعم الذين تم تكريمهم، منهم: لين إبراهيم أحمد، وفريدة إبراهيم المليجي، وجنى محمد إبراهيم، وجودي أحمد ممدوح، وكارما مصطفى رشاد.



يأتى التكريم فى إطار اهتمام مجلس إدارة النادى برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الإدارة بالبراعم وجذبهم لممارسة الرياضة، وتشجيعا وايمانا بالدور الرياضي الذي يلعبه النادي في النهوض باللاعبين، وحضر حفل التكريم، الكابتن عنتر جاد، والكابتن سيد مبروك المدير الفنى للعبة، وكابتن أحمد سيد، وعدد من اولياء الأمور.



ومن جهه أخرى أقام النادى إحتفالية بالذكرى الحادية العشر لثورة 30 يونيو، وقدم المركز الإعلامى لنادى المحافظة، بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافى والفنى والإجتماعي، الورود والحلوى لاعضاء الجمعية العمومية، ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة، وسيطرت حالة من السرور والبهجة على الجميع، بهذه المناسبة السعيدة.



قال، أيمن فزاع المدير التنفيذى بالنادى، إن الأحتفال بثورة 30 يونيو تضمن توزيع الهدايا على الأعضاء والأطفال ورواد النادى،وتم التأكيد خلال الأحتفالية، أن ثورة يونيو تمثل بداية الجمهورية الجديدة، حيث خرج خلالها جموع المصريون بالملايين، حرصا منهم على أمن مصر واستقرارها واستمرارا لنهضتها لتحقق مستقبل أفضل لشعب مصر فى ظل قيادة وطنية مخلصه قادت ثورة البناء والتعمير وأعادت لمصر دورها القوى والفعال على المستوى الإقليمي والدولي.

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