عاجل.. كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام السابق يُقاضي عصام عبد الفتاح بسبب هذا التصريح

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة التحكيم الأسبق، هجوما شديدا على الإنجليزي كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام، بسبب مباراة الأهلي وفاركو، بعد إلغاء هدف للقلعة الحمراء بداعي التسلل.

كلاتينبرج يقاضي عصام عبد الفتاح

وعلق عبد الفتاح عن تلك الواقعة، بأن الإنجليزي تلاعب في تقنية الخطوط التي تظهر حالات التسلل، لإظهار أن قرار الحكم محمود عاشور خاطئ.

وأكدت التقارير الصحفية أن هذا التصريح أثار غضب كلاتنبرج حيث رد قائلا:" أرغب في توجيه سؤالا واحدا وهو كيف يمكنني أن أفعل هذا جسديًا، رغم عدم تواجدي في غرف VAR بأيام المباريات، فكيف يمكنني التحدث مع VAR أو التلاعب بالفيديو؟".

وأشار الحكم الإنجليزي: " إذا كان هو يريد أن يذكر اي تطابق ولديه دليل ملموس، إذا لم يكن الأمر كذلك، سأتخذ الإجراءات القانونية ضده".