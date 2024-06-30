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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز.

محاضرة بالفيديو تجهز الاهلي لمواجهة طلائع الجيش

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة طلائع الجيش فى بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد الفوز أمس الأول على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي الفوز ضد فاركو، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري.

