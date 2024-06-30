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أحمد جودة - القاهرة - ضمن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الحصول على 15 مليونا و750 ألف يورو (16 مليونا و870 ألف دولار)، بعد تأهل المنتخب الوطني لربع نهائي (يورو 2024).

الإطاحة بالدنمارك تنعش خزينة الاتحاد الألماني

كما ضمن كل لاعب بالفريق، الحصول على مكافأة بقيمة 100 ألف يورو، بعد الفوز على الدنمارك (2-0) مساء أمس السبت، في دور ال16.

وقد ترتفع المكافأة إلى 400 ألف يورو، مع استمرار مشوارهم في البطولة، والتتويج باللقب في نهاية المطاف.

ويدفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مكافأة إجمالية، بقيمة 331 مليون يورو، للاتحادات الوطنية ال24 المشاركة في البطولة.

وبإمكان اتحاد الكرة الألماني الحصول على 4 ملايين يورو إضافية، من خلال بلوغ المربع الذهبي.

ويحصد بطل أوروبا 8 ملايين يورو، فيما ينال الوصيف 5 ملايين.

وفي حال حصول ألمانيا على اللقب، سينال الاتحاد الوطني لكرة القدم مكافأة إجمالية، بقيمة 27 مليونا و750 ألف يورو.