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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إسبانيا وجورجيا بث مباشر دون تقطيع / يورو 2024، يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة مثيرة ضد منتخب جورجيا، الذي يُعتبر الحصان الأسود للبطولة، مساء اليوم الأحد، على ملعب "راين إينرجي ستاديون" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا:

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم، وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

تبدأ أحداث مباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة إسبانيا ضد جورجيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

مواجهات المنتخب الأسباني في يورو 2024

وصل المنتخب الإسباني إلى دور الـ16 بتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد انتصاراته على كرواتيا، إيطاليا، وألبانيا. في المقابل، جاء منتخب جورجيا في المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه المفاجئ على البرتغال، وتعادله مع التشيك، وخسارته أمام تركيا.

يسعى منتخب إسبانيا لمواصلة الأداء القوي، حيث تألق في مرحلة المجموعات بتسجيل 6 أهداف دون استقبال أي هدف، معتمدًا على نجومه مثل لامين يامال، نيكو ويليامز، وألفارو موراتا.

أما جورجيا، فقد خطفت الأنظار بمشاركتها الأولى في البطولة، ونجحت في التأهل بفضل الفوز المفاجئ على البرتغال بهدفين نظيفين، بفضل تألق الثنائي خفيشا كفاراتسخيليا وجيورج ميكوتادزي، بالإضافة إلى أداء مميز من الحارس جيورجي مامارداشفيلي.

في تاريخ المواجهات بين الفريقين، تقابل المنتخبان في 7 مباريات، حيث فاز منتخب إسبانيا في 6 مواجهات، مقابل انتصار وحيد لجورجيا، وسجل الإسبان 19 هدفًا مقابل 4 أهداف لجورجيا.