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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة مثيرة ضد منتخب جورجيا، الذي يُعتبر الحصان الأسود للبطولة، مساء اليوم الأحد، على ملعب "راين إينرجي ستاديون" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا:

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم، وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

ما موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الأحد 30 يونيو 2024 على ملعب راين إنرجي ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024

ووصل المنتخب الإسباني إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في مواجهاته الثلاث ضد كرواتيا، إيطاليا وألبانيا، في المقابل أحتل منتخب جورجيا، المركز الثالث في المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه فوزا مفاجئا على منتخب البرتغال، تعادل مع التشيك وخسر أمام تركيا.

ويسعى منتخب إسبانيا لمواصلة عروضه القوية في البطولة، حيث كان الفريق الأقوى خلال مرحلة المجموعات، من خلال تسجيله 6 أهداف، دون أن تستقبل شباكه أي هدف، معتمدًا على مجموعة من نجومه مثل الموهبة الشابة لامين يامال، نجم فريق برشلونة، نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو وألفارو موراتا.

في المقابل خطف منتخب جورجيا إليه الأنظار خلال النسخة الحالية من البطولة في مشاركته الأولى، حيث نجح في خطف بطاقة التأهل بعد فوزه المفاجئ على منتخب البرتغال، بطل يورو 2016، بهدفين نظيفين، بفضل الأداء الذي يقدمه الثنائي خفيشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي وجيورج ميكوتادزي، هداف البطولة برصيد 3 أهداف، دون نسيان تألق حارس فالنسيا الإسباني جيورجي مامارداشفيلي.

ويتفوق المنتخب الإسباني تاريخيا خلال مواجهاته أمام نظيره الجورجي قبل مواجهة الليلة، حيث تقابلا في 7 مباريات، حقق منتخب اللاروخا الفوز في 6 مباريات مقابل فوز وحيد لمنتخب جورجيا، وسجل الماتادور 19 هدفا وأستقبل 4 أهداف.

