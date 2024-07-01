نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر مقرب من ليفربول يكشف لـ "دوت الخليج" مصير صلاح من المشاركة في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، حسم مصير النجم المصري الدولي محمد صلاح، نجم الفريق، من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويقع صغار الفراعنة، ضمن منتخبات المجموعة الثالثة، رفقة كل من إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان.

- ليفربول يحسم مصير صلاح

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في الفترة من 26 يوليو 2024 – الأحد، 11 أغسطس 2024.

ورفض مسؤولي الريدز، طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بضم صلاح ضمن الثلاثي فوق السن الذي يشارك مع الفراعنة بسبب ارتباطات الفريق الإنجليزى.

وكشف جيمس بيرس صحفي ذا أتلتيك الإنجليزية وأحد المقربين من فريق ليفربول عن موقف صلاح من الانضمام إلى صفوف منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" مازالت المناقشات مستمرة".

وتابع:" لا أتوقع أن يطلق ليفربول سراحه للمشاركة في الأولمبياد، لكن لا يوجد قرار نهائي بعد حتى الآن".

