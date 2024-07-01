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أحمد جودة - القاهرة - قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إيقاف الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، في لقاء الفريق ضد الولايات المتحدة.

إيقاف بييلسا على طريقة سكالوني

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة مع أوروجواي فجر الثلاثاء في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة، المقامة حاليا على الأراضي الأمريكية.

وبات منتخب أوروجواي على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه (3-1) على بنما، و(5-0) على بوليفيا في أول جولتين بالمجموعة.

ويتفوق منتخب أوروجواي بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي الولايات المتحدة وبنما، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يقبع منتخب بوليفيا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وتأتي عقوبة كونميبول ضد بييلسا بسبب دخول منتخب أوروجواي لأرض الملعب متأخرا بالشوط الثاني لمباراتيه الماضيتين، ليغيب عن الفريق في مباراته أمام المنتخب الأمريكي.

وذكر كونميبول أن بييلسا انتهك قواعد البطولة، مشيرا إلى أنه فرض أيضا غرامة مالية على اتحاد أوروجواي لكرة القدم قدرها 15 ألف دولار.

وتنص لوائح كوبا أمريكا على أنه يجب على اللاعبين التواجد في الملعب في وقت معين بعد فترة الاستراحة، حيث يتم تحذيرهم بعد المخالفة الأولى.

يذكر أن العقوبة تم فرضها لنفس السبب أيضا على 3 مدربين أرجنتينيين في النسخة الحالية بكوبا أمريكا، حيث يتعلق الأمر بكل من ليونيل سكالوني، وريكاردو جاريكا، وفرناندو باتيستا، مدربي منتخبات الأرجنتين، وتشيلي، وفنزويلا على الترتيب.

ويحلم منتخب أوروجواي بالتتويج بكأس كوبا أمريكا للمرة ال16 في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولا على اللقب، الذي يتقاسمه حاليا مع نظيره الأرجنتيني.