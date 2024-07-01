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أحمد جودة - القاهرة - أثبت جود بلينغهام أنه رجل المواقف الصعبة، بينما ما زال الإسباني لامين يامال يثير الإعجاب ويخطف الأنظار في أبرز لقطات اليوم الثاني من دور الستة عشر ببطولة أوروبا " يورو 2024" في ألمانيا، اليوم الأحد.

بيلينجهام ويامال يخطفان الأنظار في دور الـ 16 من يورو 2024

* أهداف متأخرة

أحرز جود بلينغهام ستة أهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع هذا الموسم (أربعة أهداف مع ريال مدريد بالإضافة إلى هدفين مع إنجلترا)، وجاءت كلها من أجل منح فريقه التقدم أو التعادل، ليثبت أنه رجل المواقف الصعبة.

وكانت إنجلترا على بعد 85 ثانية من وداع البطولة إلى أن أدرك بلينغهام التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليلغي تقدم إيفان شرانز لسلوفاكيا في الدقيقة 25، قبل أن يحسم هاري كين الفوز في الشوط الأول الإضافي.

* أصغر تمريرة حاسمة

أصبح لامين يامال أصغر لاعب يصنع هدفًا في أدوار خروج المغلوب ببطولة أوروبا بعمر 16 عامًا و353 يومًا.

وقدَّم لاعب برشلونة أداءً مذهلا في البطولة حتى الآن، وساهم في بلوغ إسبانيا دور الثمانية حيث تنتظره مواجهة قوية أمام ألمانيا البلد المضيف.

ويحتفل يامال بعيد ميلاده الـ 17 في 13 يوليو قبل يوم واحد من نهائي البطولة.

* ماينو الثالث

شارك كوبي ماينو في التشكيلة الأساسية لإنجلترا في الفوز الصعب 2-1 على سلوفاكيا على حساب ترينت ألكسندر-أرنولد.

وبعمر 19 عامًا و72 عاما أصبح ثالث أصغر لاعب في تاريخ المنتخب يشارك في مباراة في أدوار خروج المغلوب ببطولة كبرى، ولا يتفوق عليه سوى مايكل أوين (أمام الأرجنتين في 1998 بعمر 18 عاما و198 يوما) وواين روني (أمام البرتغال في بطولة أوروبا 2004 بعمر 18 عاما و244 يوما)".