نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري البورسعيدي أمام الجونة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الجونة بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري البورسعيدي أمام الجونة في دوري نايل

ويسعي الفريق البورسعيدي في مباراته أمام نظيره الجونة بالفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان الحفاظ على التواجد في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: حسني سلطان حكمًا للساحة ومعه كل من ماجد المليجي ومصطفى حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.



ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

