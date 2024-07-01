نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الزمالك يُعلن رحيل ياسر حمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك عن رحيل المدافع الفلسطيني ياسر حمد، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان ياسر حمد قد انتقل إلى صفوف نادي الزمالك في شهر يناير الماضي.

رحيل ياسر حمد عن الزمالك

وشارك المدافع الفلسطيني مع الفارس الأبيض هذا الموسم في ثلاثة مباريات فقط.

حيث خاض مباراتين في مسابقة الدوري، شارك في مباراة كاملة أمام سموحة وأخرى في آخر دقيقة ضد الاتحاد السكندري.

بينما لعب ياسر حمد لمدة 27 دقيقة أمام أبو سليم الليبي في دور المجموعات بالكونفدرالية.

جدير بالذكر أن المدافع الفلسطيني ياسر حمد حصد مع نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي.