مبابي يتصدر أزمة خانقة في قمة فرنسا والبرتغال

مبابي يتصدر أزمة خانقة في قمة فرنسا والبرتغاليتصدر كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، أزمة خانقة تواجه ديدييه ديشامب المدير الفني للديوك، خلال مواجهة البرتغال، مساء اليوم الجمعة، في دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية.

وأشارت صحيفة "ليكيب" إلى أن هناك 4 لاعبين بصفوف منتخب الديوك، تحت تهديد الإيقاف والغياب عن الدور قبل النهائي، حال حصولهم على بطاقة صفراء.

ويتصدر مبابي، قائمة المهددين، حال تأهل فرنسا، ومعه الثلاثي عثمان ديمبلي وأوريلين تشواميني وأنطوان جريزمان.

ويغيب عن صفوف منتخب فرنسا أمام البرتغال لنفس السبب، نجم خط الوسط أدريان رابيو بسبب حصوله على إنذارين في مباراتي بولندا وبلجيكا.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على بلجيكا، بينما صعدت البرتغال بصعوبة بالغة على حساب سلوفينيا بركلات الترجيح.