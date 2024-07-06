بعد وفاة ‎أحمد رفعت.. مالك نادي وادي دجلة يطالب بإلغاء الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - طالب ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة إلغاء الدوري المصري، واطلاق اسم أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت على الدوري هذه الموسم، مطالبا بإنقاذ باقى اللاعبين.



رئيس نادي وادي دجلة يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم



وكتب ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة: «دوري أحمد رفعت ٢٠٢٣/٢٠٢٤.. فليكن اليوم السادس من شهر يوليو ٢٠٢٤ يومًا تاريخيًا من أجل أحمد رفعت وجميع اللاعبين».

وأكمل:" فهل سيكون رد الفعل هو تأجيل مباراة ناديه القادمة ؟".

وواصل: «مات اللاعب الدولي أحمد رفعت وسنموت جميعًا رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المصريين".

وأضاف: «مات رفعت من مضاعفات ما حدث له في مارس فماذا فعلنا في الأشهر الأربع التي مرت حتى نحاول إنقاذه؟ أو حتى نتحاشى أن يتكرر الموقف الذي حدث له للاعب غيره؟.. مات رفعت وسيموت أخرون إن استمر اللعب في شهري يوليو وأغسطس وفي ظل هذه الأجواء الحارة».

وأدرف: «لقد كان إلغاء الدوري في موسم كورونا ثم في الموسم الذي يليه واجبًا على من كانوا يديرون الكرة في حينها إلا أنهم عاندوا الطبيعة فأفسدوا مسابقاتنا منذ حينها واليوم ولوفاة اللاعب أحمد رفعت».

وأكمل: «أتمنى أن يتفق الجميع على قرار تاريخي بإطلاق إسم اللاعب أحمد رفعت على دوري هذا الموسم وإنهاءه اليوم مع تطبيق اللائحة (أيًا ما كانت نتيجتها)».

