تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سويسرا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق الساحرة المستديرة والكرة العالمية في مشاهدة المباراة التي من المقرر لها أن تقام على أرضية ملعب «مركور شبيل أرينا»، الذي يحتضن مباراة إنجلترا ضد سويسرا، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024.



موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024



وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إقامة المباراة مساء غد السبت، الموافق 6 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، المقامة حاليًًّا في ألمانيا حتى 14 من شهر يوليو الجاري.



على أن تنطلق مباراة إنجلترا وسويسرا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «مركور شبيل أرينا».



القنوات الناقلة ومعلق مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024



وتُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات ربع نهائي يورو 2024، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD1 Max، بتعليق حسن العيدروس.



تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سويسرا في يورو2024



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بوكايو ساكا - جون ستونز - إزري كونسا - كايل ووكر - كيران تريبيير.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين.

