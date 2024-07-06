مدير موناكو يبدي تفاؤله بشأن التعاقد مع مهاجم جورجيا

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى مدير عام نادي موناكو، تياجو سكورو، تفاؤله بشأن التعاقد مع مهاجم منتخب جورجيا جورج ميكاوتادزه.

مدير موناكو متفائل بشأن صفقة ميكاوتادزه

قال سكورو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: “لقد بدأت فترة الإنتقالات للتو، أنه لا يزال هادئا جدا، نحن نبحث بالفعل عن مهاجم إضافي لمنح مدربنا المزيد من الخيارات، لدينا بالفعل لاعبان جيدان للغاية لهذا المركز (فولارين بالوغون وبريل إمبولو) نحن نتحدث مع مياوتادزه ونأمل في التوصل إلى إتفاق في أسرع وقت ممكن، جميع المفاوضات مختلفة”.

أضاف: "هناك الكثير من الأشياء التي تدخل في الإعتبار، توقعات الناديين، وتوقعات اللاعب، أستطيع أن أقول ذلك، نعم، من خلال ما أشعر به، لدينا شعور جيد، خاصة بين موناكو واللاعب، نأمل أن نكون قادرين على تلبية توقعات نادي ميتز، أنا في محادثة مباشرة مع رئيسها، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".

وحول تأجيل كأس الأبطال الذي كان من المقرر إقامته في الصين في أوائل أغسطس، قال مدير عام النادي: “نعم من الأفضل ألا تضطر إلى السفر بهذه المسافة الطويلة، للعب في بلد آخر، في مناخ مختلف، كنا قلقين قليلا بشأن كل ذلك، لقد كان الإلغاء متأخرا بعض الشيء، علينا التكيف وإيجاد حل للحفاظ على المستوى الذي أردناه في مباراتنا الأخيرة قبل بداية البطولة”.

واصل: "نحن نسير على الطريق الصحيح للعثور على مباريات ودية جيدة لنلعبها خلال عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين قبل إستئناف اللعب، ما زلنا لا نعرف متى سيتم منح كأس الأبطال، الجدول الزمني مزدحم جدا هذا الموسم، ولن يكون من السهل العثور على وقت مناسب للعثور على موعد، وسيتم التشاور بين المدربين والمديرين الرياضيين للناديين للوصول إلى موعد يرضي الجميع".

وبشأن أنه لن يكون من السهل الإبقاء على مغنيس أكليوش لاعب موناكو الذي يستعد لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية مع فرنسا أجاب سكورو: "قراره وقرارنا هو أن أولويتنا هي رؤيته يبقى، أجرينا مناقشات جيدة معه ومع وكيله لتمديد عقده، إنه يعلم جيدا أن قضاء موسم في موناكو الذي يلعب في دوري أبطال أوروبا، بالجودة التي نتمتع بها في فريقنا، هو الخطوة الصحيحة بالنسبة له قبل أن يطمح إلى تحقيق المزيد، الوضع تحت السيطرة حقا".