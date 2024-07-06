نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يصارع آرسنال على صفقة هولندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية صباح اليوم عن دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات مكثفة لضم الهولندي جوشوا أوروبوسا زيركزي مهاجم نادي بولونيا لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

مانشستر يونايتد ينافس آرسنال على جوشوا

أكدت التقارير أن إيريك تين هاج المدير الفني للمان يونايتد أجري اتصالًا هاتفيًا بالاعب مساء أمس لإقناعه بالانضمام لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت التقارير أن اللاعب جوشوا يمتلك شرط جزائي في عقده مع بولونيا تبلغ قيمته 40 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن اللاعب محط أنظار العديد من الاندية الأوروبية لضمه خلال الانتقالات الصيفية وعلي رأسهم آرسنال.

ويذكر أن المهاجم الهولندي قدم موسمًا استثنائيًا مع الفريق الايطالي، حيث شارك مع فريقه الموسم الماضي في 34 مباراة أحرز خلالهم 11 هدف وصنع 4 تمرايرت حاسمة.

وقد انتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عام إلي صفوف بولونيا قادمًا من البافاري عام 2022 في صفقة كلفت خزينة الفريق الايطالي 8.5 مليون يورو.