براعم بورسعيد يستعدون لخوض أول سباقاتهم في بطولة السباحة بالزعانف

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد براعم بورسعيد للسباحة بالزعانف أبناء الـ7 سنوات لخوض أول سباقاتهم في حمام السباحة الأوليمبي فئة الـ50 متر.

براعم بورسعيد يستعدون لخوض أول سباقاتهم في السباحة بالزعانف

يأتي ذلك خلال مشاركتهم في بطولة بورسعيد الصيفية والتي تنظم منافساتها منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص.

هذا وتنوه المنطقة أن اللاعبين الذين سيخوضون منافسات البطولة، يجب عليهم اجتياز اختبارات النجوم والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة سامح الشاذلي.

ومن المنتظر أن تبدأ البطولة يوم 7 أغسطس المقبل بالمدينة الرياضية ببورسعيد وتستمر لمدة 5 أيام يتخللها 3 فعاليات “ بطولة البراعم، بطولة المراحل، بطولة الأساتذة”.