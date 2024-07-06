أول تعليق من رونالدو بعد توديع البرتغال بطولة يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - علق كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال على توديع بلاده بطولة أمم أوروبا يورو 2024 من دور الربع نهائي بعد الخسارة من منتخب فرنسا مساء الأمس.

وتعرض منتخب البرتغال لخسارة صادمة من منتخب فرنسا بعدما تعادل معه سلبيًا في اللقاء والذهاب إلى ركلات الترجيح ليفوز الديوك بخمس مقابل ثلاث أهداف.

تعليق رونالدو على توديع يورو 2024

وقال رونالدو في منشور له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أردنا المزيد، كنا نستحق أكثر، بالنسبة لنا ولكل واحد منكم".

وأردف: "نحن ممتنون لكل ما قدمته لنا وكل ما أنجزناه حتى الآن، داخل وخارج الملعب، أنا متأكد من أن هذا الإرث سيتم تكريمه وسيستمر بناؤه. معًا".

وفي سياق متصل؛ تأهل منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا في الدور نصف النهائي، مساء الثلاثاء المقبل، بعد أن تخطى الأخير منتخب ألمانيا حامل اللقب بنتيجة 2-1.