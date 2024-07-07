لاعبا منتخب بولندا وكرواتيا يجتازان الفحص الطبي في فنربخشة

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أحمد جودة - القاهرة - إجتاز لاعب منتخب بولندا سيباستيان زيمانسكي ولاعب منتخب كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش الفحص الطبي في نادي فنربخشة التركي.

زيمانسكي وليفاكوفيتش يجتازان الفحص الطبي في فنربخشة

وبحسب بيان أصدره النادي سيتم ضم إثنين من لاعبي كرة القدم الذين خضعوا للفحص الصحي في إحدى المستشفيات إلى معسكر الفريق هذا المساء.

وانضم زيمانسكي إلى الفريق مؤخرا، حيث شارك مع منتخب بولندا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" وكذلك ليفاكوفيتش مع منتخب كرواتيا في نفس البطولة.