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أحمد جودة - القاهرة - قام نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل عن عالمنا أحمد رفعت، بالرد على هتافات جماهير الزمالك التي تواجدت في مدرجات المباراة المقامة حاليًا أمام النادي الاسماعيلي، ضمن منافسات الجولة 30 من سابقة الدوري المصري الممتاز.

عاجل.. وكيل أحمد رفعت يرد على هتافات جمهور الزمالك

حيث نشر على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس": جماهير الزمالك مع أدوات دعم".

ورحل أحمد رفعت، نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، فجر أمس عن عالمنا، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، حيث سقط على الأرض فاقدًا الوعي، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ.

ورجت الجماهير استاد القاهرة الدولي بالهتاف لأحمد رفعت: "في الجنة يا رفعت".. "أوه أوه أوه، رفعت رفعت رفعت".."أحمد رفعت مش ناسينه هنعيش ونموت دايمًا فاكرينه".

وتوقفت جماهير الفارس الأبيض، عن الهتافات حتى الدقيقة 7، وهو رقم قميص الراحل أحمد رفعت قبل أن تبدأ في الهتافات.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة لنعي أحمد رفعت مكتوب عليها: "توقف قلبه وأوجع قلوبنا، في الجنة يا رفعت".