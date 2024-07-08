نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. مانشستر يونايتد يحدد موقفه من رحيل نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إنجليزية أن مانشستر يونايتد يرحب برحيل اللاعب الدولي البرازيلي كاسيميرو عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت التقارير أن إدارة المان يونايتد لا تمانع في رحيل اللاعب حال تلقيه عرض مادي مناسب لضمه.

وأكدت التقارير أن مانشستر بقيادة الهولندي إريك تن هاج يرغب في ضم لاعب وسط جديد قادر علي صناعة الفارق مع الفريق في الموسم الجديد.

كاسيميرو يقترب من الانتقال إلي الدوري السعودي

وأشارت أن كاسيميرو البالغ من العمر 32 عام، تلقي العديد من العروض السعودية وعلي رأسهم النصر لضمه خلال الميركاتو الحالي.

وشارك اللاعب البرازيلي مع فريقه الموسم الماضي في 25 مباراة أحرز خلالهم هدف وحيد، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن كاسيميرو أنتقل إلي صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد عام 2022 بمقابل 70 مليون يورو.

