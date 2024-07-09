بورفؤاد للدراجات يحقق المركز الثالث في تصنيف فرق المحترفين بإفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق Discovery الدولي للدراجات بنادي بورفؤاد الرياضي إنجازًا مميزًا بحصوله على المركز الثالث في ترتيب تصنيف الشهر لفرق المحترفين في قارة إفريقيا.

جاء هذا الإنجاز بعد أداء متميز في مختلف البطولات، لا سيما في المشاركة الأخيرة في الدورة الـ33 لطواف المغرب الدولي لسباق الدراجات في مدينة العيون جنوب المملكة المغربية، بقيادة المدير الفني خالد الحسيني.

شارك فريق Discovery، الذي يمثل جمهورية مصر العربية ويعد الفريق القاري الوحيد الممثل لمصر، في هذا الطواف الذي يُعد من أطول السباقات الدولية بعد "طواف فرنسا الدولي".

تمكن الفريق من اجتياز مراحل السباق العشرة، التي تغطي مسافة 1700 كم عبر مدن مغربية متعددة. بطل الفريق، مهاب عزيز، تمكن من اجتياز جميع مراحل الطواف ووصل إلى المرحلة العاشرة والأخيرة، محققًا المركز السادس والعشرين في ترتيب أقوى طواف في قارة إفريقيا.

دخل فريق Discovery التصنيف العالمي لأول مرة، بعد المشاركة المتميزة في طواف المغرب محققًا المركز 72 ومتقدمًا 81 مركزًا من إجمالي 190 فريقًا، في إنجاز غير مسبوق.

يتكون الفريق من اللاعبين مهاب عزيز يوسف محمد، محمود مطاوع شهاب، محمد أبو كامل، علي محمد حجازي، أحمد جمال كامل، ومحمود سعد بركات.

ويشرف على الفريق الجهاز الفني المكون من خالد الحسيني كمدير فني، عبد الله جمعة كمدرب عام، أحمد شوقي كمدرب، وعمرو جمال كمسؤول صيانة، تحت إشراف المحاسبة مروة محمود عبد المجيد، عضو مجلس الإدارة.

