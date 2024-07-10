نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس النمسا السابق: مارسيل كولر شخص رائع.. ويذكرني بهذا المدرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الدولي روبرت ألمير، حارس مرمى منتخب النمسا الأول لكرة القدم السابق، عن رأيه في مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر؛ وذلك بعدما قاد المارد الأحمر للفوز في العديد من المباريات وتحقيق البطولات.

ألمير يتحدث عن مارسيل كولر

وقال ألمير في تصريحات تلفزيونية له عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "رالف رانجيك مدرب منتخب النمسا الحالي يشبه مارسيل كولر مدرب الاهلي من الناحية التكتيكية والفنية كمدربين".

واكمل: "لدي علم كيف يتواصل مع اللاعبين نفسيا وكيف يتقرب من اللاعبين وكأنهم أصحابه وهو ما يميزه عن رانجيك، وقد لعبت تحت قيادة كولر وساهم وقتها في تأهل منتخب النمسا لنهائيات يورو 2016".

وأشار ألمير: "دائما أعلق على رأيي في مارسيل كولر بشكل إيجابي، لأنه مدرب مميز؛ ولديه عقلية رائعة يسعى دوما للتتويج بالألقاب وتحقيق الإنجازات ودائما أسعد بالبطولات التي يحققها مع النادي الأهلي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق".

واختتم عن علاقته بمارسيل كولر:" أتواصل مع مارسيل كولر، بشكل شخصي مستمر، وأرى أخباره من خلال المواقع الإلكترونية".

